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Трос для снегоуборщика
Всем привет скоро ОСЕНЬ а за ней как быстро и ЗИМА!
Я для вас постарался и выложил новые запчасти тросы для снегоуборщика!
НОВЫЙ РАЗДЕЛ Трос для снегоуборщика
Новый раздел ШЕСТЕРЕНКИ СНЕГОУБОРЩИКА
Всем привет и хорошего ремонта!
Мы открыли новый раздел запчасти для СНЕГОУБОРЩИКА шестеренки редуктора привода.
Большой выбор шестеренок всех возможных размеров и количества зубов.
День рождения
Заглушки щеток электрических для инструмента
Добрый день. Мы добавили раздел Заглушки щеток электрических для инструмента
Большой выбор пробок, заглушек для УШМ болгарок и другого электроинструмента. Разные диаметры заглушек 10 мм 12, 14, 16, 18 и 20мм. Подойдут заглушки для ремонта вашего инструмента и помогут в работе
Новый раздел Насадки для инструментов
Добрый день, всем гостям и друзьям сайта. У нас появился новый раздел
Насадки для инструментов. Там будет моног всякой дичи.
- Насадки на шуруповерт
- Насадки на триммер
- Насадки на бензопилу
И мгое другое интересное для умельцев и просто людей любящих, что то интересное особенное.
Днем Победы!!!
Поздравляю всех поситителей моего интернет-магазина с Днем Победы!!!
К сожалению, сегодня опять идет война. Все с теми же недобитыми нацистами. Но мы внуки победителей, наше дело правое, а потому Победа будет за нами!!!
Рост цен
Дорогие наши покупатели!
Из-за нестабильного курса рубля, мы повышаем цены на 40%.
Надеюсь сможем вернуть или уменьшить цены в ближайшие дни.
Праздник 8 марта.
Добрый день дорогие покупатели.
Начинаются праздничные выходные дни марта.
Мы продолжаем работать в обычном режиме!!!
Отгрузка товара будет 9 марта!
ЦЕНЫ!!!
Добрый день наши друзья!
В связи с непонятной обстановкой с $
Наши цены останутся прежними на старые остатки товаров.
Новое поступление уже будет с новыми ценами.
О компании
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Статьи
Ремонт болгарки ушм своими руками
Ушм БОШ gws 15 125. Не включается, при нажатии на выключатель никаких реакций? Чаще у инструмента ломается, обрывается кабель питания, то есть шнур. В этом случае нужно обрезать часть кабеля подсоединить новые концы провода выключателю.
Купить кабель вы сможете в нашем магазине доставка по РОССИИ.
Как разобрать перфоратор
Разбираем перфоратор.
Чтобы отремонтировать перфоратор, но кроме когда вы сломали вилку, инструмент нужно разобрать. Механизм и конструкция перфораторов любых фирм однотипные и схожие, МАКИТА, БОШ, ИНТЕРСКОЛ, похожие и остальные фирмы КИТАЙСКИЕ копируют и запчасти, как правило, похожие. Я не рекомендую собирать перфоратор полностью, вам потом будет не собрать очень много деталей в конструкции. Пошаговый разбор вам может помочь.
Как разобрать патрон перфоратора.
Когда будите разбирать перфоратор, осмотрите каждую часть на износ и сколы. Для меньших проблем при сборке можно фотографировать процесс.
Начинаем разбирать корпус патрона. Первым делом снимаем резинку пыльника затем вынимаем стопорные шайбы и вытаскиваем весь механизм патрона.
Снимаем: шайбу; пластину; пружину; шарик.
Посмотрите внимательно на все снятые запчасти у них в патроне повышенный износ. В некотором перфораторе бывает два шарика и по две пружины.
Разборка корпуса перфоратора.
Снимаем переключатель режимов. Его нужно поставить в режим Удар. При отсутствии такового – в позицию «Удар + сверление». Зажимаем красный фиксатор переключателя, в МАКИТА нужно его отвести чуть ниже режима СВЕРЛО+УДАР. Переключатель должен сместится ниже режима СВЕРЛО+УДАР. Затем вытаскиваем отверткой плоской.
У перфоратора БОШ тот же принцип только отводим переключатель в ПРАВУЮ сторону. Зажимаем фиксатор красный и двигаем вниз режима УДАР.
Ремонт электрики перфоратора.
В перфораторе не исправна электрика, вам нужно тоже разобрать перфоратора. Снимаем крышку заднюю открутив 3-4 винта. Откручиваем крепеж, удерживающий кабель сетевой. Первым делом, обращаем внимание на угольные щетки если они стерты сильно их нужно менять. Затем проверяем кабель питания на нем могут быть обрывы и механические повреждения. Выключатель вынимаем аккуратно не повредив провода. Если реверс на корпусе, нужно аккуратно извлечь его из зацепа и вытащить подтягивая отверткой плоской.
Осмотрите клеймо реверса довольно часто они затираются и перестает идти контакт.
В корпусе электрической части перфоратора остается статор и крышка пыльника. Статор открутив винты длинные вытягиваем его наружу, визуально осматриваем.
В электрической части перфоратора чаще всего изнашивается: кабель, щетки графитовые, выключатель, реверс.
Друзья вы всегда сможете найти необходимый запчасти для своего инструмента в нашем интернет-магазине.
Доставка быстрая по всей России.
Ремонт шуруповерта своими руками
Ремонт шуруповерта.
Шуруповёрт довольно простой инструмент и его можно без труда отремонтировать в домашних условиях.
Для ремонта потребуется отвёртка крест либо шлиц, ключ торекс (звёздочка). Паяльник ели нужно заменить ДВИГАТЕЛЬ.
Для диагностики потребуется мультиметр или лампа на 12 вольт.
Первым делом нужно примерно понять в чем проблема поломки. Если инструмент при нажатии выключателя не работает (включается). То поломка в электрике ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОР.
Ремонт редуктора шуруповерта.
Шуруповёрт работает, крутит и трещит или скорости 1-2 не включаются, идет трск проскальзывает скорость. Значит дело в редукторе.
Редуктор ломается реже всего, но если сломан то чаще всего меняется полностью.
Если у вас шуруповёрт фирмы ИНТЕРСКОЛ МАКИТА у этих Шуриков можно отремонтировать редуктор, купив у нас на сайте ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ РЕДУКТОРА. Меняется довольно просто, разбирайте редуктор последовательно.
Ремонт двигателя мотора.
Самая частая поломка мотора, износ щеток. При длительной работе щетки изнашиваются поменять их невозможно меняется весь ДВИГАТЕЛЬ. Визуально можно посмотреть на щетки и увидеть в каком они состоянии. Что бы узнать точно, что вышел из строя мотор нужно поставить на клеммы лампу или мультиметра и замерять напряжение поступаемся от кнопки на движок.
Если напряжениям поступает значит выключатель, кнопка рабочая заменяем ДВИГАТЕЛЬ.
Большой выбор двигателей для электрических шуруповертов разных фирм и моделей ИНТЕРСКОЛ МАКИТА БОШ и другие можно купить у нас в интернет-магазине.
Ремонт шуруповёрт БОШ МАКИТА ИНТЕРСКОЛ и др.
Шуруповерты аккумуляторные все однотипные и ремонт одинаковый. Самое главное не боятся откручивать, ремонтировать свой инструмент.
А запчасти качественные и главное ПОДХОДЯЩИЕ на ваш шуруповёрт вы всегда сможете заказать у нас. С быстрой доставкой по России.
Ремонт триммера бензинового своими руками
Триммер бензиновый
Добрый день уважаемые наши посетители, сегодня по многочисленным просьбам я на примере двигателя мотокосы урал bk 3650 (45куба) разберемся в основных неисправностях триммера.
Данный триммер бензиновый поступил к нам на ремонт абсолютно не рабочий без признаков жизни. Многие спрашивают, как же вы определяете очередность определение, что поломалась.
Условно двигатель можно поделить на четыре группы.
Зажигание Триммера
Сюда входит магнето маховик , катушка зажигания с высоковольтным проводом и свеча зажигания.
Рекомендую начинать проверку именно отсюда. Мы снимаем колпак и выкручиваем свечу резьбой на массу и проверяем искру. Искра есть слишком слабенькая поэтому возьмем другую новую свечу и проверим. Есть искра! С системой зажигания у нас тут все хорошо.
Топливная система
Сюда входит карбюратор, патрубок, бензобак с трубками и с фильтром топливным.
Очень часто выходят прокладки между карбюратором и цилиндром из строя поэтому рекомендую снять карбюратор посмотреть наш патрубок, проверить состояние прокладок у меня прокладка триммера оказалась протертой и начинала подсасывать
Визуально посмотрим наш карбюратор все резинки должны быть на месте.
патрубок проверить, часто от перегрева, вибрации они лопают и начинает подсасывать воздух если патрубок весь в масле говорит о том что идет подсос воздуха.
Посмотрите повнимательней патрубок не должно быть никаких трещин поверхность должна, что прилегает ровная, резьба должна сидеть не быть вытянутой, часто ее отсюда вырывает и плохо карбюратор прилегает.
Поршневая группа триммера
К поршневой относится цилиндр, поршень, кольца, коленвал.
Когда сняли карбюратор и глушитель визуально теперь видим поршень, можем посмотреть в каком состоянии. Поршень должен быть гадкий без царапин и задиров. У нас на косе поршень царапан это не критично но компрессия ослабевает. Замеряем компрессию нормальная рабоее давление должно быть свыше 5 бар 5 атмосфер в новой техники оно 7 бывает 10 отмосфер.
Если 5 это уже начинаются проблемы с заводкой, если менее трех уже техника не заводится. У нашего триммера выше 5 атмосфер значит еще может поработать.
Картер двигателя триммера
У картера герметичность может быть нарушена, через сальники либо через прокладки, сальники от времени выбивает. Нарушение герметичности сальников коса тоже будет не заводиться не развивать обороты.
Сальники находятся со стороны стартера и со стороны сцепления, чаще всего ломается сальник стороны маховика зажигания.
2-х тактный двигатель очень капризные к подсосам воздуха и герметичности поршневой. Простыми словами если вы заметили на своем инструменте какие-либо подтеки масла-бензина, то обратите внимание откуда оно подтекает и ремонтируйте вовремя.
Мы помогли уже тысячам клиентов в ремонте инструмента, и теперь предлагаем вам стать одним из них. Потому, если вам нужно купить запчасти для триммера, заказать у нас будет лучшим выбором. Звоните прямо сейчас!
Как выбрать поршневая на бензопилу ШТИЛЬ 180
Выбираем поршневую на бензопилу ШТИЛЬ 180
В Этой статье Мы рассмотрим поршневые группы от бензопилы ШТИЛЬ 180. Бензопила ШТИЛЬ 180 является самой популярной пилой в мире (как автомат Калашникова), соответственно, на нее очень большое множество поршневых. На сайте zipo76.ru есть большой выбор поршневых от разных КИТАЙСКИХ заводов. Мы zipo76.ru давно занимаемся продажей и ремонтом инструмента. Используем только самые лучшие запчасти для вашего инструмента. Даем гарантию на запчасти и на ремонт.
Правая с краю это ОРИГИНАЛ.
Хороший инструмент-залог качественной и легкой работы. А хорошая запчасть — это спасение хорошему инструменту.
Приобретая плохой Аналог китайской поршневой, вы обеспечите:
Перегрев цилиндра на холостом ходу; быстрый выход из строя китайского цилиндра из-за плохого топлива; Недлительный моторесурс поршневой бензопилы штиль.
И так, как нам выбрать самую качественную запчасть из огромного разнообразия поршневых?
В комплектацию цилиндра поршневой группы входит — палец поршневой, кольца поршневые, два стопора. Не рекомендуется собирать поршневую от разных комплектов. Например, если на оригинальную поршневую штиль 180 поменять поршень на аналог, то она долго не походит и быстро появятся задиры.
Важно, чтобы подшипник коленвала плотно входил в посадочное место поршневой и поддона. Если подшипник без усилий, свободно входит в посадочное место, значит нужно выбирать другую поршневую.
Оригинал очень легко отличить от аналога. Оригинальная поршневая имеет разные потертости, на нем есть маркировка краской: коричневая, зеленая, белая. Также на оригинале должен быть выбит логотип и название STIHL.
Стоит внимательно осмотреть поршневую на наличие хромового напыления. На третьей поршневой можно увидеть, что напыление хрома имеет неровности и, значит, такая поршневая для пилы нам не нужна.
Ну и напоследок, попробуйте, если вам конечно разрешат, чем нибудь поцарапать цилиндр и, убедится в наплавке. Если все царапается без всяких усилий, значит нет никакого хрома, один алюминий.
Обязательно визуально осмотрите поршневую на наличии дефектов брака литья. Все должно быть ровно и без сколов радиатора ребер.
Долго ли служат китайские аналоги поршневой на штиль 180?
Нужно учитывать много факторов, влияющих на работу бензопилы. Простая замена фильтров и заправка качественным топливом и маслом, обеспечат больший срок. Обычно, по личному наблюдению и опыту, аналоги ходят нормально, если не забывать, что ШТИЛЬ 180 это бытовая пила и не предназначена для профессиональных работ. Аналоговой КИТАЙСКОЙ поршневой, при больших объёмах распиливания дров, хватает в среднем на год.
Как выбрать болгарку для дома и работы
Как выбрать болгарку для дома и работы
УШМ (углошлифовальная машина) - «болгарка»универсальный инструмент для работы с металлом. Чаще всего, отрезать, зачистить, отполировать металл невозможно голыми руками. В этих случаях необходима «болгарка».
Применения и назначение УШМ
Болгарку используют для резки и зачистки: металла, бетона, камня, и многих других материалов. УШМ можно резать металл, в отличие от сварки, после нее не остается следа. Дерево болгаркой резать опасно, а вот шлифовать очень даже хорошо. Прозвище «БОЛГАРКА» УШМ народ дал из-за того, что первый инструмент был сделан в Болгарии еще в 1970-х, в СССР.
Диаметр диска
Выбирая инструмент УШМ, необходимо знать диаметр круга. Диски бывают диаметра: 115, 125, 150, 180, 230 мм. Чаще всего для дома хватает болгарки с кругом 125 мм и 150 мм. Самая популярная модель - это диск с диаметром 125 мм. Менее популярные 180 и 150 мм. УШМ с диаметром 230 чаще всего используют для промышленных работ, а для хозяйства хватит и 125 мм. Диск с диаметром 125 мм пропилит глубину 30-35 мм. Также стоит обратить внимание и на толщину отрезных дисков.
Мощность болгарки
И так, для домашнего пользования прекрасно подойдет инструмент с диском 125 и мощностью, в среднем, 800-900Вт. Слабее брать не стоит.
Совет: при работе на толстом металле не нужно нажимать на УШМ, для того чтобы она резала быстрее, болгарка должна резать под собственным весом.
Защитный кожух
Кожухи практически у всех УШМ идут с быстрым изменением угла защиты, но, вполне возможно, в производстве еще есть болгарки с кожухами на болтах. Для личного пользования я рекомендую брать инструмент с быстрозажимным кожухом. Это очень удобно при работе.
Регулировка оборотов
Очень полезная функция на УШМ - это регулировка оборотов. С ее помощью вы сможете установить обороты диска от 1200 до 11000 в минуту. Такие УШМ становятся более универсальными и смогут выполнять множество работ (зачистка, полировка, резка). Болгарки без регулятора оборотов выполняют лишь роль отрезной машинки.
Профессиональная болгарка или бытовая?
УШМ отличаются ценой и качеством. Профессиональный инструмент, как правило, выдерживает 8 часовой рабочий день. Бытовой инструмент создан для недолгой работы. Поработав на бытовой УШМ 10-20 минут, нужно обязательно дать ей отдохнуть.
Ремонт болгарки диагностика
Для ремонта и самостоятельной диагностики электроинструмента вам потребуется мультиметр или обычная лампочка с проводами. Лампой как тестером пользоваться очень просто.
Если у вас не работает болгарка. То есть при включении в сеть ничего не происходит просто тишина. Разбираем корпус, у маленьких УШМ круг 125 в большинстве случаев нужно открутить всего один болт и снять крышку.
После снятия крышки включаем инструмент в розетку и аккуратно лампой проводами +\- подключаем к клеммам на выключатель куда подсоединен кабель питания. Если лампа горит значит, кабель исправен и не перебит.
Идем дальше по цепочки. Далее проверим выключать включаем инструмент в розетку зажимаем выключатель на включения и подключаем лампу на контакты выхода кнопки. Если лампа горит значит выключатель исправен. Если лампа не горит значит выключатель сломан и требует замены у нас в магазине большой выбор разных выключателей на электроинструмент.
Для дальнейшей диагностики понадобится мультиметр. Выставляем на 200 ом. И начинаем позванивать СТАТОР. На статоре 2 обмотки нам нужно прозвонить сначала одну затем вторую они обе должны показывать одинаковое сопротивление. Если на каждой катушки показывает одинаковое показания, например 2.7 и на второй 2.7 – то статор в норме. Если первая обмотка статора (например) кажет 2.7 а вторая 4.5 значит статор не исправен и требует замены.
Таким же методом можно проверить и якорь только нужно прозвонить каждую ламель щеток (это медные штуки, по которым щетки трутся) каждую ламель позваниваем и показания мультиметра должны быть одинаковые. Если, например почти все кажут по 1.8 а пару ламель по 3.8 или постоянно значение скачет, то значит якорь, статор требует замены.
Большой выбор у нас на сайте запчастей для электроинструмента отправим в любой регион России.
Ремонт триммеров своими руками.
Бензиновая коса (триммер) - одна из тех инструментов, что является необходимостью,а не роскошью. Сейчас практически у каждого садовника/дачника есть бензокоса. Это инструмент, без которого просто не обойтись.
Самый важный фактор правильной работы вашей косы — это ее обслуживание:чистка воздушного фильтра, замена топливного фильтра. Регулярное мытье и очистка корпуса от грязи, травы. Это помогает увеличить срок службы мотокосы.
Правильное хранение также увеличивает срок эксплуатации бензокосы. Если предполагается перерыв в работе от одного месяца и более, чаще всего на зиму, нужно обязательно слить топливо, после завести триммер и дождаться, пока он не заглохнет (сгорит оставшееся топливо - бензин).После этого его можно оставлять на зимовку. По весне проблем с работой будет меньше.
При длительном использовании, особенно, когда на улице жарко, следите,чтобы ваш инструмент не перегревался, давайте ему чаще отдыхать. Также может забиваться, накручиваться трава на катушку, что ведет к перегреву и быстрому выходу из строя деталей.
Самая частая поломка в триммере — это стартер. Его поменять очень просто, т.к. он не требует каких-либо съемников, кроме отвертки. Нужно открутить, чаще всего, четыре болта и заменить старый стартер на новый.
Мы можем помочь вам подобрать новый стартер. На нашем сайте большое количество запчастей.
Со временем выходит из строя редуктор (нижняя часть косы, где прикручивается головка с леской). Его замена не менее проста, чем стартер. Редуктор крепится на 2-4 болтика. Для замены и подбора нового редуктора надо знать диаметр штанги и форму вала. (Посмотреть на конец вала, там бывает КВАДРАТ; 9 зубьев и 7 зубьев.)
Все запчасти можно приобрести у нас в Магазине с доставкой по всей России.
Приятных покупок !
Бензопила БУ как выбрать
Для дома рекомендую взять бензопилу ШТИЛЬ 180. У stihl 180 моторесурс 250 моточасов. Три года для бензопилыэксплуатации в быту это нормально. Если брать какого нибудь китайского производителя СОЮЗ, ПРОТЕКС, ШТИЛЬ 660, ХУСКВАРНА 365, (поддельные конечно же) – то их ресурс как правило год в среднем.
Значит выбираем для дома ШТИЛЬ 180. Запчастей для бензопилы есть много. Штиль 230-250 более производительные бензопилы для длительных работ. Итальянские и японская ECHO хорошие но запчасти для них дорогие.
Смотрите на внешний вид бензопилы, если выбираете бензопилу через интернет то изучите фото, если бензопила допустим ШТИЛЬ 180. Грязная значит, ее хозяин эксплуатировал грязной редко, а то и вовсе не мыл никогда. Выбирайте чистый вымытый инструмент.
Открывайте крышку воздушного фильтра и смотрите на наличии и состояния воздушного фильтра бензопилы штиль он должен не сильно засорен, менять промывать нужно часто. Раз в 25 моточасов.
При покупке возьмите ключ головку на 8 что бы снятия глушителя (2-3 болта). Открутите глушитель и посмотрите на состояние поршня бензопилы. Поршень должен быть чистым гладким без задиров!
При покупке возьмите ключ головку на 8 что бы снятия глушителя (2-3 болта). Открутите глушитель и посмотрите на состояние поршня бензопилы. Если поршень внизу или вверху цилиндра нужно слегка стартером поправить его посередине. Поршень должен быть чистым гладким без задиров!
Если на поршне есть задиры значит бензопила долго не проходит.
Ремонт карбюратора штиль 180
Ремонт карбюратора штиль 180
Бензопила STIHL ms 180 Самая продаваемая бензопила в России. Ей полюбили в первую очередь за неприхотливость легкость компактность. Бензопилу используют для бытовых целей Штиль 180 никак не относится к бензопилам для профессиональных работ. Бензопила чаще всего работают на дачах, для очистки территорий заготовки дров, удаления сучков и т.д.
Владельцы бензопил штиль 180 часто сталкиваются с неисправностью бензопилы особенно с поломками карбюраторов. Карбюратор на 180 штиле можно отремонтировать и самому для этого вам потребуется головка на 8 для снятия карбюратора и отвертка крестовая для разбора карбюратора штиль 180.
Большинстве случаев поломка карбюратора происходит из за засора карбюратора или жиклёров. Если у вас перерыв в работе больше 2 недель топливо рекомендуем слить и завести пилу выработав остатки топливной смеси. От долгого хранения пилы с топливной смесью выходит из строя мембраны карбюратора
Бензопила не держит холостой ход скорее всего забился жиклер холостого хода. Выкручиваем ЖИКЛЕР продуваем или торной (проволокой, иглой) прочищаем его. Частая замена воздушного и топливного фильтра поможет избежать таких проблем.
Распространенная проблема мембраны карбюратора бензопилы штиль 180 от плохого бензина растягиваются. При нажатии курка газа пила начинает захлебываться и не набирает обороты, при отпуске курка газа обороты холостого хода пила держит.Означает замена мембраны (РЕМ КОМПЛЕКТ).
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