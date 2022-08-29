14.03.2021

Триммер бензиновый

Добрый день уважаемые наши посетители, сегодня по многочисленным просьбам я на примере двигателя мотокосы урал bk 3650 (45куба) разберемся в основных неисправностях триммера.



Данный триммер бензиновый поступил к нам на ремонт абсолютно не рабочий без признаков жизни. Многие спрашивают, как же вы определяете очередность определение, что поломалась.



Условно двигатель можно поделить на четыре группы.





Зажигание Триммера



Сюда входит магнето маховик , катушка зажигания с высоковольтным проводом и свеча зажигания.



Рекомендую начинать проверку именно отсюда. Мы снимаем колпак и выкручиваем свечу резьбой на массу и проверяем искру. Искра есть слишком слабенькая поэтому возьмем другую новую свечу и проверим. Есть искра! С системой зажигания у нас тут все хорошо.









Топливная система



Сюда входит карбюратор, патрубок, бензобак с трубками и с фильтром топливным.

Очень часто выходят прокладки между карбюратором и цилиндром из строя поэтому рекомендую снять карбюратор посмотреть наш патрубок, проверить состояние прокладок у меня прокладка триммера оказалась протертой и начинала подсасывать



Визуально посмотрим наш карбюратор все резинки должны быть на месте.

патрубок проверить, часто от перегрева, вибрации они лопают и начинает подсасывать воздух если патрубок весь в масле говорит о том что идет подсос воздуха.

Посмотрите повнимательней патрубок не должно быть никаких трещин поверхность должна, что прилегает ровная, резьба должна сидеть не быть вытянутой, часто ее отсюда вырывает и плохо карбюратор прилегает.







Поршневая группа триммера



К поршневой относится цилиндр, поршень, кольца, коленвал.

Когда сняли карбюратор и глушитель визуально теперь видим поршень, можем посмотреть в каком состоянии. Поршень должен быть гадкий без царапин и задиров. У нас на косе поршень царапан это не критично но компрессия ослабевает. Замеряем компрессию нормальная рабоее давление должно быть свыше 5 бар 5 атмосфер в новой техники оно 7 бывает 10 отмосфер.

Если 5 это уже начинаются проблемы с заводкой, если менее трех уже техника не заводится. У нашего триммера выше 5 атмосфер значит еще может поработать.

Картер двигателя триммера

У картера герметичность может быть нарушена, через сальники либо через прокладки, сальники от времени выбивает. Нарушение герметичности сальников коса тоже будет не заводиться не развивать обороты.

Сальники находятся со стороны стартера и со стороны сцепления, чаще всего ломается сальник стороны маховика зажигания.



2-х тактный двигатель очень капризные к подсосам воздуха и герметичности поршневой. Простыми словами если вы заметили на своем инструменте какие-либо подтеки масла-бензина, то обратите внимание откуда оно подтекает и ремонтируйте вовремя.



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